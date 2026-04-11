В Чечне подано более 12 тыс. заявлений на возмещение ущерба из-за наводнений

В Чечне после начала наводнений подано более 12 тыс. заявлений на предоставление единовременной материальной помощи, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он добавил, что тысячи человек уже получили ее без необходимости дополнительных обращений.

Рамзан Кадыров рассказал о процессе возмещения ущерба после совещания, в котором участвовали министр ЖКХ Ирек Файзуллин, министр экологии Александр Козлов и глава МЧС Александр Куренков. Он добавил, что с докладом также выступил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

«Помимо ранее озвученных цифр, Магомед Хожахмедович (Даудов, — "Ъ") проинформировал о существенном ущербе, нанесенном в Гудермесском, Ножай-Юртовском, Шалинском, Курчалоевском и Урус-Мартановском районах. В общей сложности здесь повреждены 2648 домов. Для наиболее пострадавших уже начато строительство 145 домов»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

В Чечне и соседнем Дагестане из-за наводнений действует режим ЧС. Как сообщал Магомед Даудов, в Чечне затоплено около 4,5 тыс. земельных участков, размыто почти 450 автомобильных дорог и повреждено 50 мостов. В Дагестане 5 апреля прорвало дамбу Геджухского водохранилища, из-за чего шесть человек погибли, еще более 15 тыс. жителей пострадали.

