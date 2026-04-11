Экипаж «Артемиды II» вернулся на Землю после облета Луны

Космический корабль «Орион» с экипажем лунной миссии «Артемида-2» вернулся на Землю. Четверо астронавтов облетели Луну, установив рекорд по дальности нахождения человека от Земли.

«Орион» приводнился в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии в 20:07 по местному времени (03:07 мск). Примерно за 15 минут до приземления, когда корабль вошел в плотные слои атмосферы, связь с экипажем штатно прервалась на несколько минут.

В состав экипажа входили четыре человека — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. В космосе они провели около 10 дней. Облет Луны стал первым с 1972 года. Сама миссия «Артемида II» стала тестовым полетом для подготовки к высадке на Луну.

