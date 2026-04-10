Лавров: конфликт с Украиной не завершится без гарантий безопасности для России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что без гарантий безопасности для России конфликт с Украиной урегулировать не получится. Он добавил, что перспектива политико-дипломатического урегулирования «обозначилась на горизонте».

«Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть»,— сообщил господин Лавров (цитата по сайту МИД).

Как добавил глава МИД, положение национальных меньшинств, в том числе венгров, на Украине — один из наиболее острых вопросов в урегулировании конфликта. Он уточнил, что неоднократно обсуждал эту тему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. «Положение на Украине русского — язык не поворачивается произнести "меньшинства" — еще нетерпимее»,— указал министр.

В январе и феврале Россия и Украина при посредничестве США провели три раунда переговоров. Четвертая встреча, которую планировалось провести в марте, не состоялась из-за начала конфликта на Ближнем Востоке. Сергей Лавров 9 апреля говорил, что неформальные и конфиденциальные контакты по урегулированию продолжаются.