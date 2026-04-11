Крупнейший в Персидском заливе производитель алюминия объявил форс-мажор

Компания Emirates Global Aluminium объявила форс-мажор и приостановила часть поставок. 1 апреля один из плавильных заводов компании в ОАЭ подвергся ударам ракет и БПЛА. Он приостановил работу.

Форс-мажорные обстоятельства по некоторым контрактам указаны в документах, с которыми ознакомился Bloomberg.

Emirates Global Aluminium — крупнейший производитель алюминия среди стран Персидского залива. В 2025 году компания произвела 1,6 млн тонн алюминия.

Новости компаний Все