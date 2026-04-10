Главные новости за 10 апреля. Сочи

Прокуратура Ставропольского края предотвратила попытку коммерческой организации приобрести шесть объектов санатория «Ставрополье» в Сочи по заниженной стоимости.

Сочи и Адлер вошли в рейтинг наиболее востребованных направлений для поездок на предстоящих майских праздниках. На Краснодар приходится 2% отельных бронирований в период майских праздников, на Сочи — 1,8%. Еще 1,7% бронирований фиксируются в Адлере.

Экономика Сочи формирует около 10% валового регионального продукта Краснодарского края. В денежном выражении это соответствует 757,6 млрд руб., что обеспечивает городу третье место в крае и означает, что каждый десятый рубль, зарабатываемый в регионе, приходится на Сочи.

Арбитражный суд отказал ООО «Адлеринвестстрой» в признании незаконным постановления администрации Сочи об отмене разрешения на строительство торгово-развлекательного комплекса на улице Виноградной в центре города.

Курорты Краснодарского края приняли более 2 млн туристов с начала 2026 года. По его словам, наблюдается незначительное снижение турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — порядка 3%. Оно связано с общей геополитической обстановкой.