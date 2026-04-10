Прокуратура Ставрополья пресекла попытку отчуждения имущества санатория в Сочи

Прокуратура Ставропольского края предотвратила попытку коммерческой организации приобрести шесть объектов санатория «Ставрополье» в Сочи по заниженной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Компания через суд требовала обязать региональные власти продать ей недвижимость по цене, которую прокуратура признала заниженной. Спор касался высоколиквидных объектов на побережье Черного моря.

После вмешательства прокуратуры судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отменила акты арбитражных судов, которые обязывали власти заключить договор купли-продажи. При повторном рассмотрении дела суд отклонил требования заявителя.

В ходе разбирательства выяснилось, что арендатор не выполнял обязательства по содержанию имущества: капитальный ремонт пляжного корпуса не проводился, лодочная станция и другие объекты обслуживались ненадлежащим образом. Позицию прокуратуры поддержал Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Алина Зорина