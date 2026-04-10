Курорты Кубани посетили более 2 млн туристов с начала года

Курорты Краснодарского края приняли более 2 млн туристов с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Руппеля.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

По его словам, наблюдается незначительное снижение турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — порядка 3%. Оно связано с общей геополитической обстановкой. Александр Руппель отметил, что сегодня важны не просто вопросы качества отдыха и сервиса, но и вопросы безопасности.

«С учетом нынешней ситуации в мире мы должны подтвердить статус самого комфортного и безопасного региона страны для туризма»,— добавил вице-губернатор.

Глубина бронирования отдыха на курортах Краснодарского края в 2026 году составляет два-три месяца, что меньше показателей прошлых лет. Александр Руппель отметил, что туристы заняли выжидательную позицию и будут выбирать место для отдыха непосредственно перед отпуском.

В преддверии высокого сезона проводятся работы по проверке состояния пляжей, систем безопасности, готовности средств размещения и организации детского отдыха. Особое внимание уделяется работе объектов потребительской сферы на курортах.

«Наши пляжи и набережные летом испытывают колоссальную нагрузку. Как организована нестационарная торговля, как работают объекты общественного питания, насколько они соблюдают требования — это напрямую влияет и на санитарную безопасность, и на комфорт гостей»,— сказал Александр Руппель. Он подчеркнул важность контроля борьбы с нелегальными объектами.

Перед сезоном также прорабатываются вопросы водопользования и пресечения незаконного проката маломерных судов. Курортные муниципалитеты провели комиссии, идет подписание дополнительных соглашений на пользование пляжными территориями.

Алина Зорина