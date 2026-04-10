Сочи и Адлер попали в топ популярных направлений на майские праздники

Сочи и Адлер вошли в рейтинг наиболее востребованных направлений для поездок на предстоящих майских праздниках. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на ВТБ и OneTwoTrip.

На Краснодар приходится 2% отельных бронирований в период майских праздников, на Сочи — 1,8%. Еще 1,7% бронирований фиксируются в Адлере.

По данным сервисов планирования путешествий, самым популярным направлением на начало мая 2026 года стала Казань, где установлено 14,9% бронирований. В топ-5 городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород и Калининград.

Средняя стоимость проживания составляет 10,4 тыс. руб. в сутки, а средняя продолжительность бронирования снизилась до 2,3 дня с 2,6 дня годом ранее.

