Экономика Сочи формирует порядка 10% ВРП Кубани

Экономика Сочи формирует около 10% валового регионального продукта Краснодарского края, сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев на открытой сессии городского собрания, посвященной итогам работы администрации курорта за 2025 год. По его словам, в денежном выражении это соответствует 757,6 млрд руб., что обеспечивает городу третье место в крае и означает, что каждый десятый рубль, зарабатываемый в регионе, приходится на Сочи.

Как отметил господин Юртаев, по итогам комплексной оценки социально-экономического развития Сочи занял восьмое место, улучшив позиции сразу на 14 пунктов. За шесть лет значительный рост зафиксирован в строительной отрасли — на 346,2%, а вклад курорта в показатели туристических услуг края достиг 53,3%. Увеличение турпотока сопровождалось ростом транспортной активности: пассажиропоток аэропорта вырос вдвое — с 6,7 млн до 13 млн человек, а объем услуг транспортировки и хранения увеличился на 281%. Доля города в региональном транспортном секторе за этот период выросла с 3,5% до 4,9%.

Власти также отмечают рост объемов межбюджетных трансфертов: за шесть лет они увеличились в 1,4 раза — с 8,7 млрд до 12,3 млрд руб. В 2025 году Сочи перечислил в бюджеты всех уровней 97 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, при этом более 60% расходов городского бюджета сохранили социальную направленность. За счет участия в государственных программах удалось привлечь 12,5 млрд руб. федерального и краевого финансирования.

В отчетном году на курорте были введены новые объекты социальной инфраструктуры, включая детские сады на 550 мест в Кудепсте и на 300 мест в Северной Бытхе, а также школу на 200 мест в Голубых Далях. На реализацию национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети» направлено около 610 млн руб.

Отдельное внимание власти уделили мерам поддержки ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. В Сочи действует 13 муниципальных программ, предусматривающих, в частности, предоставление земельных участков и санаторно-курортное лечение. В 2025 году размер единовременной выплаты при заключении контракта был увеличен до 500 тыс. руб.

По итогам обсуждения депутаты признали работу администрации Сочи в 2025 году удовлетворительной.

Вячеслав Рыжков