Около 1,3 тыс. жителей Дагестана привили от гепатита А после начала наводнений

В Дагестане привили около 1,3 тыс. человек от гепатита А. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Вакцинация необходима для предотвращения вспышек инфекций после начала наводнений.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, сообщила из пресс-служба ведомства. Специалисты исследовали 700 проб воды, продолжаются анализы биоматериала людей на инфекционные заболевания. Роспотребнадзор разработал план по дезинфекции для предотвращения вспышек гепатита А, брюшного тифа и ротавирусных инфекций, добавили там.

Вакцинацию жителей подтопленных районов от гепатита А начали 4 апреля. В конце марта в Дагестане прошли ливни, которые размыли берега рек. На 5 апреля пришлась вторая волна паводка. Третья ожидается 11 апреля. Из-за наводнений погибли шесть человек. Пострадали более 15 тыс. жителей. В Дагестане действует режим ЧС федерального уровня.

О ситуации в регионе — в репортаже «Ъ» «Дагестан затопило народной поддержкой».