Число погибших при наводнениях в Дагестане возросло до шести

Под завалами в поселке Мамедкала в Дагестане нашли тело пропавшей после наводнения пожилой женщины. Погибшая — 1947 года рождения, сообщили «РИА Новости» в администрации Дербентского района. Общее число жертв наводнений увеличилось до шести человек.

В том же Дербентском районе четыре человека погибли, когда несколько машин унесло течением при затоплении трассы и моста между селами Мамедкала и Геджух. Еще одна женщина скончалась при обрушении дома из-за оползня в селе Кирки в Кайтагском районе.

В конце марта на Дагестан обрушились сильные дожди, размывшие берега рек и повредившие объекты инфраструктуры. Ситуация обострилась 4–5 апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что привело к затоплению энергообъектов и разрушению мостов в нескольких районах. Более 6,2 тыс. частных домов оказались затоплены, сообщил сегодня глава региона Сергей Меликов.

