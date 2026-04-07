Третья волна паводка в Дагестане начнется 11 апреля

Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра. По его словам, сегодня в южных районах республики прогнозируют дожди, ветер до 22 м/с с мокрым снегом и грозу.

«Она (третья волна паводка.— "Ъ") затронет реки Джумрут и Самур — там населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши. То есть это горные районы, на это надо будет обратить внимание. Также коснется это прибрежных городов»,— сказал господин Козлов на совещании по последствиям паводков в Дагестане (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минприроды также сообщил, что 10 апреля штормовое предупреждение объявят в Чечне и Ингушетии. Ожидается, что в регионах выпадет более 60 мм осадков. Из берегов может выйти река Терек.

Первая волна паводка в Дагестане началась после сильных дождей 28-29 марта. Обстановка ухудшилась во вторую волну в первых числах апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. По словам главы региона Сергея Меликова, более 6 тыс. частных домов затопило. Погибли шесть человек. Пострадали более 15 тыс. жителей. С сегодняшнего дня в Дагестане введен режим ЧС регионального характера.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «В водовороте стихии».