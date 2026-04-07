Третья волна паводка в Дагестане начнется 11 апреля

Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра. По его словам, сегодня в южных районах республики прогнозируют дожди, ветер до 22 м/с с мокрым снегом и грозу.

«Она (третья волна паводка.— "Ъ") затронет реки Джумрут и Самур — там населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши. То есть это горные районы, на это надо будет обратить внимание. Также коснется это прибрежных городов»,— сказал господин Козлов на совещании по последствиям паводков в Дагестане (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минприроды также сообщил, что 10 апреля штормовое предупреждение объявят в Чечне и Ингушетии. Ожидается, что в регионах выпадет более 60 мм осадков. Из берегов может выйти река Терек.

Первая волна паводка в Дагестане началась после сильных дождей 28-29 марта. Обстановка ухудшилась во вторую волну в первых числах апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. По словам главы региона Сергея Меликова, более 6 тыс. частных домов затопило. Погибли шесть человек. Пострадали более 15 тыс. жителей. С сегодняшнего дня в Дагестане введен режим ЧС регионального характера.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «В водовороте стихии».

Фотогалерея

В Дагестане продолжается наводнение

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Поврежденные из-за подтопления строения

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

