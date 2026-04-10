«Т-инвестиции» запустили инвестфонд индустриальной недвижимости в Петербурге и Ленобласти

Компания «Т-инвестиции» объявила о запуске закрытого паевого инвестиционного фонда, ориентированного на вложения в аренду индустриальной недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении компании. Предполагается, что пайщики будут получать выплаты на ежемесячной основе.

«Т-инвестиции» объявили о запуске закрытого паевого инвестфонда в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточняется, новый инструмент доступен исключительно квалифицированным инвесторам. Инвестиционная стратегия фонда предусматривает покупку складских и логистических комплексов класса «А», уже переданных в долгосрочную аренду. Управление активами осуществляет УК «Т-Капитал».

«По окончании срока существования фонда предусмотрены продажа активов, ликвидация фонда и распределение полученных от реализации средств между инвесторами»,— подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что фонд дает возможность инвестировать в индустриальную недвижимость Москвы и Московской области.

Директор по инвестициям УК «Т-Капитал» Евгений Митюков отметил, что индустриальная недвижимость остается одним из наиболее привлекательных сегментов девелоперского рынка.

«Складские комплексы класса А пользуются стабильным спросом, а долгосрочные договоры аренды обеспечивают прогнозируемый денежный поток»,— сказал он.

Матвей Николаев