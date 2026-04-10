СКР отказал ФНС в возбуждении нового дела против Лерчек

Следственный комитет России (СКР) отказал Федеральной налоговой службе (ФНС) в возбуждении нового уголовного дела в отношении Валерии Чекалиной (псевдоним — Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. В марте арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве блогера после погашения долга перед ФНС в 176 млн руб.

ФНС попросила возбудить дело по статье об уклонении от уплаты налогов. СКР объяснил отказ тем, что «Чекалины полностью погасили налоговую задолженность», сказал адвокат Артема Чекалина в Гагаринском суде Москвы (цитата по ТАСС).

Валерия Чекалина и ее бывший муж проходили обвиняемыми в выводе более 250 млн руб. на счета компаний ОАЭ. По версии следствия, блогер по поддельным документам вывела деньги, заработанные с продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». 16 марта суд приостановил процесс по делу, так как у блогера выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Валерия Чекалина говорила, что следователь запрещал ей посещать врача, несмотря на жалобы на состояние здоровья.

