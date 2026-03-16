Блогера Лерчек освободили от домашнего ареста из-за болезни

Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение дела о выводе средств против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Инстанция сменила ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

Решение принято в связи с состоянием здоровья подсудимой. На прошлой неделе врачи диагностировали блогеру рак желудка четвертой степени. Ее гражданский муж Луис Сквиччиарини рассказал, что у нее нашли метастазы в легких, ногах и позвоночнике. Блогеру назначили курсы химиотерапии и лучевой терапии. Врачи оценили состояние госпожи Чекалиной как средней тяжести.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем проходили обвиняемыми в выводе более 250 млн руб. на счета компаний ОАЭ. По версии следствия, блогер по поддельным документам вывела деньги, заработанные с продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Во время сегодняшнего заседания защита госпожи Чекалиной попросила приостановить дело, прокуратура ходатайство поддержала.

Никита Черненко