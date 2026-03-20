Следователи проявили пытливость

Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой в ходе процесса диагностировали рак в последней стадии, потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников УВД, расследовавших ее дело о выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. В заявлении, поданном в центральный аппарат СКР, адвокат блогера расценила как превышение должностных полномочий с применением пыток действия следователей полиции, на протяжении многих месяцев намеренно отказывавших обвиняемой в посещении врачей, несмотря на ее неоднократные жалобы.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В заявлении о совершении преступления, зарегистрированном в СКР 17 марта, Валерия Чекалина и ее адвокат Юлия Лисановская просят возбудить уголовное дело в отношении следователя следственной части УВД по Троицкому и Новомосковскому округу (ТиНАО) Москвы Никиты Тулупова и его непосредственного руководителя — заместителя начальника следственной части Максима Антимонова, возглавлявшего следственную группу.

По их мнению, последние превысили должностные полномочия с применением пытки, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 286 УК РФ — от 4 до 12 лет заключения). В документе, который имеется в распоряжении “Ъ”, адвокат Юлия Лисановская напоминает, что УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве расследовало уголовное дело по обвинению блогера и ее мужа Артема Чекалина, которым инкриминировалось совершение валютных операций с предоставлением подложных документов агенту валютного контроля (ст. 193.1 УК РФ). Напомним, что речь шла о выводе из России более 250 млн руб. при покупке фитнес-марафона «Идеальное тело». Оплата поступала на счета иностранной компании в ОАЭ через Сбербанк «на основании подложного договора оферты», который, как указывает следствие, содержал «недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежа».

Уголовное дело, как указала адвокат, было непосредственно связано с ранее возбужденным делом по обвинению господ Чекалиных в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн руб. и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 198 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В 2024 году в связи с тем, что господа Чекалины возместили бюджету недоимку, СКР их уголовное преследование по этому обвинению прекратил. Однако спустя полгода — 26 августа 2024 года — фактически по этим же обстоятельствам СУ УВД по ТиНАО возбудило в отношении них новое дело — по ст. 193.1 УК РФ. Блогеров (они к тому времени уже развелись) отправили под домашний арест.

Адвокат Лисановская подчеркивает, что ее подзащитная Валерия Чекалина отрицала вину, апеллируя к тому, что в соответствии с положениями действующего законодательства «валютный контроль в отношении указанных в обвинении финансовых операций не осуществляется и никакие документы агенту валютного контроля никем не предоставляются», а, следовательно, в ее действиях нет состава преступления.

Однако, как утверждает защитник, несмотря на «недостаточность доказательств вины Чекалиной», следователь «стал склонять ее к самооговору и даче признательных показаний», а после отказа блогера следователи Тулупов и Антимонов стали оказывать на нее давление, запрещая посещать врача и игнорируя ее «неоднократные жалобы на состояние здоровья и непрекращающиеся боли в области живота».

«При этом ей прямо пояснялось, что как только она даст признательные показания, ей незамедлительно будет разрешен выезд в лечебное учреждение»,— указала в заявлении защитник. Всего, по ее данным, по делу было заявлено более десяти ходатайств и жалоб о разрешении выезда госпожи Чекалиной к врачу. По словам юриста, несмотря на то что за год расследования состояние здоровья госпожи Чекалиной существенно ухудшилось, следователь Тулупов так и не дал ей разрешения для посещения лечебного учреждения. «После поступления уголовного дела в суд Чекалина наконец-то смогла обратиться за медицинской помощью, и выяснилось, что все время, пока она просила следователя разрешить ей посещение врача, у нее прогрессировало онкологическое заболевание. Однако в силу того, что она была лишена возможности пройти обследование, болезнь перешла в терминальную стадию — ей был диагностирован агрессивный рак желудка 4-й стадии с множественными метастазами в позвоночнике, костях, легких, черепе и оболочке мозга, она практически полностью потеряла зрение на один глаз, метастазами были разрушены два позвонка»,— констатировала госпожа Лисановская.

Она отмечает, что из-за недопуска к врачу здоровью госпожи Чекалиной был причинен тяжкий вред, а болезнь перешла в неизлечимую форму, «в то время как при своевременной диагностике полтора года назад у нее были все шансы на успешное лечение и выздоровление».

В СМИ защита распространила выдержку из протокола ее допроса, на которой Лерчек сетует, что на протяжении следствия ее не отпускали ни к стоматологу, ни к гинекологу, несмотря на сильные боли.

«У меня трое детей, у меня было два кесарева сечения и большое количество ЭКО… У вас просто нет сердца»,— обращается госпожа Чекалина к следователю.

Напомним, что Валерия Чекалина, которая на протяжении расследования была беременна четвертым ребенком от тренера по аргентинским танцам Луиса Сквиччиарини, 24 февраля родила сына. В настоящее время, как сообщил “Ъ” ее другой адвокат Константин Третьяков, блогер проходит химиотерапию и лучевую терапию. Она передвигается с трудом на инвалидной коляске, так как из-за метастаз у нее повреждена тазобедренная кость, а также разрушается позвоночник. В последний вживили металлическую пластину.

Гагаринский райсуд Москвы 16 марта в связи с тяжелым заболеванием выделил в отдельное производство дело Валерии Чекалиной и приостановил его. Слушание дела ее бывшего мужа продолжится 23 марта. Свою вину Артем Чекалин признает частично. 29 января 2026 года суд приговорил к двум с половиной годам заключения условно его делового партнера Романа Вишняка. Он признал вину, дав показания на Валерию и Артема Чекалиных. Процесс прошел в особом порядке.

Артему Чекалину грозит от пяти до десяти лет заключения.

В ходе разбирательства он возложил вину на Романа Вишняка, заявив, что осужденный, который остался ему должен большое количество денег, его оговаривает. Ранее стало известно, что недавно Валерия Чекалина заплатила ФНС еще 176 млн руб., закрыв долг перед налоговой. При этом, по словам адвокатов, погасить долг ей помогли некие лица, имен которых защита не раскрывает.

Что касается заявления о совершении преступления, то на его рассмотрение закон отводит от 3 суток до 30 дней. В ГУ МВД по Москве действия следствия по делу Лерчека пока не прокомментировали.

Мария Локотецкая