Дело о банкротстве блогера Лерчек закрыли после погашения долга перед ФНС

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Валерии Чекалиной (псевдоним — Лерчек). Блогер полностью погасила долг перед ФНС в 176 млн руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Представитель Лерчек Максим Курносов на заседании 17 марта передал суду документ, согласно которому на налоговый счет госпожи Чекалиной перечислили указанную сумму. После этого инстанция объявила перерыв в слушаниях, чтобы убедиться, что деньги поступили в налоговый орган.

По словам господина Курносова, деньги поступили на счет 16 марта. Судья уточнила, что средства внесло «некое физическое лицо». После заседания представитель Лерчек не уточнил, от кого поступили деньги.

16 марта суд в Москве выделил в отдельное производство и приостановил процесс по другому делу Валерии Чекалиной: о выводе более 250 млн руб. в ОАЭ по поддельным документам. Решение связано с состоянием здоровья фигурантки: у блогера выявили рак желудка четвертой стадии. Сама госпожа Чекалина заявила, что следователь запрещал ей посещать врача, несмотря на жалобы на состояние здоровья.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следователи проявили пытливость».

Никита Черненко