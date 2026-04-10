На Кубани растет регистрируемая заболеваемость раком и диабетом

В Краснодарском крае растет число пациентов с новообразованиями раком и сахарным диабетом. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минздраве. Ведомство объясняет динамику совершенствованием методов диагностики и миграционным приростом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«За последние три года в Краснодарском крае в структуре первичной заболеваемости количество пациентов с новообразованиями возросла на 5%, с сахарным диабетом – на 10%, а с заболеваниями системы кровообращения сократилось на 4%. В первую очередь это связано с улучшением методов диагностики и доступности медицинской помощи, активной просветительско-информационной работе с жителями края о важности своевременного обращения за медицинской помощью, а также миграционным приростом населения», – сообщается в ответе минздрава Кубани на запрос издания о динамике соответствующих заболеваний в крае.

В РФ, по данным Минздрава, у онкологов наблюдаются свыше 4,4 млн пациентов. Число впервые диагностированных случаев злокачественных новообразований в России увеличилось с 674 587 в 2023 году до 698 693 — в 2024-м. Что касается сахарного диабета, то ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатели по распространению этого заболевания в России в 2025 году вызывают «серьезное беспокойство», а «болезнь угрожает превратиться в эпидемию». В России сахарным диабетом болеют более 6 млн взрослых и около 65 тыс. детей.

Михаил Волкодав