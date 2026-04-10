Приговор экс-главе отдела ИФНС по Таганрогу оставлен без изменения

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу бывшего начальника таганрогского отдела камеральных проверок №1 ИФНС России Нелли-Марии Рябухи. Соответствующая отметка появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее Таганрогский городской суд приговорил Нелли-Марию Рябуху к двум годам колонии общего режима за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в январе 2025 года начальник отдела налоговой службы через знакомого майора полиции получила от представителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы налоговой недоимки, планируемой к доначислению по результатам камеральной проверки.

Решение первой инстанции по делу Нелли-Марии Рябухи было обжаловано прокуратурой, однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменения.

За участие в этой коррупционной схеме помимо госпожи Рябухи осужден экс-начальник отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по Таганрогу Дмитрий Быков. Ему назначено три года колонии общего режима за посредничество при передаче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Приговор по его делу также был обжалован, и сейчас дело Дмитрия Быкова находится на апелляционном рассмотрении в Ростовском областном суде.

Кристина Федичкина