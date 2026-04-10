Торги донского зернотрейдера «Родные поля» признали несостоявшимися

Аукцион по продаже 100% долей зернотрейдера из Ростовской области «Родные поля» признали несостоявшимся. Такие данные следуют из портала торгов Росреестра.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Информация по отклоненным заявкам отсутствует. Торги были признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре», — говорится в протоколе аукциона.

Национализированную в 2025 году ростовскую компанию «Родные поля» выставили на торги. Соответствующий лот объявило Росимущество. В конце февраля 2026 года «Родные поля» распоряжением Правительства РФ были включены в список национализированных ООО, подлежащих приватизации до 2028 года.

Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб. с повышения 585 млн руб. Задаток для участия в аукционе составляет более 2,3 млрд руб., что совпадает с размером уставного капитала компании. Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 марта.

Компания «Родные поля» (ранее называлось «Торговый дом "Риф"») была создана в 2010 году в Ростове-на-Дону. Организация торгует зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Кроме того, у нее есть лицензии на медицинскую деятельность, перевозку опасных грузов и эксплуатацию опасных производственных объектов.

Константин Соловьев