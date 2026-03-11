Поля уходят с молотка

Росимущество выставило на торги земельные участки, зерновой терминал и склады, принадлежащие национализированной в 2025 году ростовской компании «Родные поля». Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб. с шагом повышения 585 млн руб. Торги состоятся 9 апреля. Задаток для участия в аукционе составляет более 2,3 млрд руб., что совпадает с размером уставного капитала национализированной компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Национализированную в 2025 году ростовскую компанию «Родные поля» выставили на торги. Соответствующий лот объявило Росимущество. В конце февраля 2026 года «Родные поля» распоряжением Правительства РФ были включены в список национализированных ООО, подлежащих приватизации до 2028 года.

Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб. с повышения 585 млн руб. Задаток для участия в аукционе составляет более 2,3 млрд руб., что совпадает с размером уставного капитала компании. Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 марта.

Компания «Родные поля» (ранее называлось «Торговый дом "Риф"») была создана в 2010 году в Ростове-на-Дону. Организация торгует зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Кроме того, у нее есть лицензии на медицинскую деятельность, перевозку опасных грузов и эксплуатацию опасных производственных объектов.

В конце декабря 2024 года Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием обратить имущество компании в доход государства. Правоохранители мотивировали требование тем, что «Родные поля» являются стратегическим хозяйствующим субъектом, поскольку его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%. По данным прокуратуры, конечный бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ. При этом, как заявляет надзорный орган, контроль над стратегическим предприятием осуществляется иностранным инвестором без соответствующего разрешения со стороны российского правительства.

В иске с требованием о конфискации активов «Родных полей» прокуратура указала, что в 2023 году Петр Ходыкин в целях обхода действующих в РФ ограничений по контролю иностранцами стратегических предприятий и сокрытия своего владения активом инициировал создание КЗПИФ «Логистик» (комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд), куда перевел принадлежащие ему 100% долей ООО «Родные поля». Права на управление имуществом компании он передал ООО «Современные фонды недвижимости». На самом же деле, как заявила прокуратура, Петр Ходыкин «от полномочий единственного участника ООО «Родные поля» не отказался, продолжил определять судьбу общества и прямо влиять на его хозяйственную деятельность.

В связи с этим ведомство потребовало взыскать в доход РФ 100% долей ООО «Родные поля», принадлежащие КЗПИФ «Логистик», находящиеся под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости». В конце января 2025 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование истца. С мая 2025 года управление ООО осуществляет «РСХБ-ФИНАНС», а единственным учредителем является Российская Федерация.

По данным Rusprofile.ru, в 2024 году выручка ООО «Родные Поля» составила 98,6 млрд руб., что на 67% ниже уровня 2023 года. Чистая прибыль также сократилась на 77%, до 5,6 млрд руб. При этом компания сохранила первое место по выручке в отрасли по Ростовской области и пятое — по России.

В марте 2026 года Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иск ООО «Родные Поля» к трем физлицам о признании недействительными сделок с долями в «ЮгАгроХолдинге». Истец требует аннулировать договор купли-продажи 99,95% доли в уставном капитале «ЮгАгроХолдинга», заключенный в июле 2023 года между ООО «Торговый дом «Риф»» (ныне ООО «Родные поля») и Петром Ходыкиным. Компания также оспаривает последующие операции господина Ходыкина по передаче долей Нине Кузнецовой и Татьяне Ходыкиной. Общая номинальная стоимость переданных активов составила 40,78 млн руб., что соответствует 66% уставного капитала «ЮгАгроХолдинга».

«Родные поля» настаивают на применении последствий ничтожности сделок и возврате всех долей. Если суд удовлетворит иск, то Петр Ходыкин будет обязан вернуть 33,95% доли, а госпожи Кузнецова и Ходыкина — по 33% каждая стоимостью около 20,4 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 1 апреля.

Адвокат адвокатского бюро «Акцепт» Андрей Котляров отмечает, что история «Родных полей» иллюстрирует новый правовой механизм, который больше похож на «реприватизацию», когда актив изымается из частных рук в пользу государства через суд, а затем возвращается на рынок уже с иным собственником.

«Оценивать эффективность такой приватизации всегда надо широко, как минимум через призму интереса самого государства, управленческой ценности и рыночного контекста. В первом случае государство тут весьма четко демонстрирует прагматичность намерений: ведь изъяв актив по судебному решению без каких-либо издержек, за него по аукциону в казну планируется выручить как минимум 11,7 млрд руб., что опять же объяснимо с точки зрения предыдущего опыта изъятий и дефицита бюджетных средств. Однако с управленческой точки зрения ситуация с «Родными полями» выглядит менее выгодно»,— сказал эксперт в разговоре с «Ъ-Ростов».

По мнению юриста, во время переходного периода госвладения бизнес мог потерять часть своей реальной стоимости, так как такая смена парадигмы владения не могла на нем не сказаться, и это видно по значительному падению выручки. В свою очередь, это будет означать, что покупатель на аукционе приобретает не тот актив, который был изъят, а существенно ослабленную его версию, что будет ограничивать круг инвесторов и создаст риск признания торгов несостоявшимися из-за отсутствия заявок, считает господин Котляров.

В то же время интерес к инфраструктуре ростовской компании могут проявить сторонние бизнесы. Таким мнением с «Ъ-Ростов» поделился эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш. «Черноземные земли, какие у нас в Ростовской области, без хозяина не останутся. Но, скорее всего, это будет сторонний покупатель, возможно даже не из агросектора»,— полагает эксперт.

По словам адвоката Андрея Котлярова, важной деталью приватизации «Родных полей» станет правовая неопределенность в части урегулирования претензий бывшего владельца «Родных полей», который пытается оспорить решение о признании компании стратегическим объектом. «От того, какое решение вынесет там суд, тоже будет зависеть судьба этого лота в будущем.

Теоретически, если его апелляция будет хотя бы частично удовлетворена, правовой статус сделки окажется под вопросом. Это означает, что потенциальный покупатель должен будет тщательно оценить риски возможного судебного пересмотра — а это дополнительный фактор, способный охладить интерес инвесторов»,— считает юрист.

В целом эксперт оценил процесс приватизации ранее национализированного крупного предприятия как важное и заметное событие, так как Ростовская область занимает особое место в структуре отечественного зернового рынка. Особо стоит учитывать объем инфраструктуры, выставляемый на торги, а это не только большой земельный фонд, но и зерновой терминал в порту Азова, а также складская недвижимость. Фактически эти мощности имеют статус донора региона в его аграрной части, что неизбежно влияет на результаты региональной экономики.

Константин Соловьев