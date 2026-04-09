В Ростовской области пасхальные куличи подорожали на 31% за год

В преддверии Пасхи стоимость готовых куличей в Ростовской области выросла на 31% в сравнении с 2025 годом. По этому показателю регион занял второе место в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Контур».

Наибольшее подорожание куличей зафиксировано только в Тюменской области — на 38%. На третьем месте по ценовому показателю находится Башкирия — 21%.

В то же время в Москве и Московской области пасхальные изделия потеряли в цене 23%. Кроме этого, цены на куличи снизились в Свердловской области (на 20%) и в Пермском крае (на 12%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что накануне Пасхи Ростовстат зафиксировал рост цен на молоко, яйца, сливочное масло и сахар в Ростове-на-Дону.

