Дебиторскую задолженность грузоперевозчика из Ростова продают за 437 млн рублей

Арбитражный управляющий ООО «СеверТрансБункер» (Ростов-на-Дону) Елена Киселева выставила на открытый аукцион права требования обанкротившегося морского грузового перевозчика к дебиторам. Лот к пяти иностранным компаниям продается за 437,8 млн руб., лот к 15 российским поставщикам — за 1,2 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте ЕФРСБ.

Несостоятельным морской грузоперевозчик был признан в ноябре 2025 года с задолженностью перед кредиторами в 84 млн руб. Балансовая стоимость имущества должника оценена в 524,6 млн руб.

В конце декабря 2025 года ООО «СеверТрансБункер» попало в санкционный список ЕС. Для погашения долгов арбитражный управляющий выставил на аукцион права требования компании к иностранным дебиторам на 437,8 млн руб. Еще одним лотом на торги выставлены права требования к 15 российским компаниям на общую сумму 1,2 млн руб.

Аукцион состоится 21 мая 2026 года. Размер задатка — 20%, шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости лота.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «СеверТрансБункер» было зарегистрировано 6 марта 2012 года по пр. Буденовский, 2 в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — морские грузовые перевозки. Уставной капитал — 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн