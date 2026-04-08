Неподъемный груз

Права требования обанкротившегося ООО «СеверТрансБункер» (Ростов-на-Дону) к пяти иностранным дебиторам выставили на торги за 437,8 млн руб. Несостоятельным морской грузоперевозчик был признан в ноябре 2025 года с задолженностью перед кредиторами в 84 млн руб. Шансы на реализацию лота конкурсный управляющий считает крайне низкими.



Арбитражный управляющий ООО «СеверТрансБункер» Елена Киселева выставила на открытый аукцион права требования обанкротившегося морского грузового перевозчика к дебиторам. Лот к пяти иностранным компаниям продается за 437,8 млн руб., лот к 15 российским поставщикам — за 1,2 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте ЕФРСБ.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «СеверТрансБункер» было зарегистрировано 6 марта 2012 года по пр. Буденовский, 2 в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — морские грузовые перевозки. Уставной капитал — 10 тыс. руб.

Иск десяти кредиторов о признании ростовского морского перевозчика банкротом Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил 20 ноября 2025 года. Общая сумма долга составила 84 млн руб. Тогда же конкурсным управляющим компании была назначена Елена Киселева. Балансовая стоимость имущества должника оценена в 524,6 млн руб.

В конце декабря 2025 года ООО «СеверТрансБункер» попало в санкционный список ЕС. Для погашения долгов арбитражный управляющий выставил на аукцион права требования компании к иностранным дебиторам. Среди них A.Riza Kinay Shipping Agentiec FND Trading ING (долг 113,2 млн руб.), Trans Logistic LLC Batumi, GE (29,8 тыс. руб.), Tradelead PTE. LTD (250,2 и 21,8 млн руб.), United Alliance Group LTD — 52,9 млн руб., Justgrain Logistic Limited — 112,7 млн руб. Начальная цена за этот лот составляет 437,8 млн руб.

Еще одним лотом на торги выставлены права требования к 15 российским компаниям на общую сумму 1,2 млн руб.

Аукцион состоится 21 мая 2026 года. Размер задатка — 20%, шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости лота.

Ликвидность лота к иностранным компаниям конкурсный управляющий Елена Киселева в беседе с «Ъ-Ростов» оценила как крайне низкую, поскольку расчеты в валюте в России ограничены. Кроме этого, из-за изменений в налоговом законодательстве подобные операции облагаются государственной пошлиной в значительном размере.

Вероятность продажи лота крайне низкая, но она все же есть, считает председатель коллегии адвокатов «Лежнин и партнеры» Роман Лежнин. Во-первых, потому что реализация дебиторской задолженности — прямая обязанность конкурсного управляющего, во-вторых, — наложенные на ООО «СеверТрансБункер» санкции ЕС не избавляют иностранные компании от долгов перед российскими кредиторами.

Наталья Белоштейн