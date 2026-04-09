В Пермском крае простились с убитой школьником учительницей

В городе Добрянке Пермского края простились с учительницей Олесей Багутой, погибшей при нападении школьника. На церемонию пришли сотни людей, в том числе ее близкие, коллеги, представители администрации округа и правительства региона, передает ТАСС.

Глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов назвал гибель педагога серьезной утратой. Сестра Олеси Петровны поблагодарила собравшихся за поддержку и теплые слова. «Пусть у вас все будет хорошо, пусть экзамены вы сдадите так, как хотела Олеся Петровна. Учитель остается в наших сердцах»,— сказала сестра погибшей.

После церемонии прошло отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Затем собравшиеся ушли на кладбище, где пройдут похороны.

7 апреля подросток напал с ножом на свою классную руководительницу у входа в учебное заведение. Педагога госпитализировали в тяжелом состоянии, она умерла в больнице. Молодой человек состоял на учете в полиции. СКР расследует два уголовных дела: об убийстве и о халатности. Подозреваемого арестовали.

