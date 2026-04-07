Умерла учительница, на которую напал школьник в Пермском крае
Учительница, на которую напал школьник с ножом в Пермском крае, умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось»,— написал губернатор, выразив соболезнования ее родным и коллегам.
Подросток сегодня утром нанес ножевые ранения завучу на крыльце школы. Ученик состоит на учете в полиции. По данным СМИ, у молодого человека были серьезные проблемы с учебой, и учительница планировала не допустить его к экзаменам. Учебный процесс в школе решили не приостанавливать.