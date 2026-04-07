Пошел в ножевую

В Добрянке ученик девятого класса одной из местных школ напал с ножом на учительницу. От полученных ранений потерпевшая скончалась в медучреждении, а злоумышленник сам явился в отделение полиции. СКР возбудил уголовные дела об убийстве и халатности. Состояние подростка на момент совершения противоправных действий будет установлено психиатрами.



Трагедия произошла около восьми утра 7 апреля на входе в здание школы №5 города Добрянки. Во время празднования «Дня здоровья» 17-летний ученик девятого класса, дождавшись, когда на крыльцо выйдет его классная руководительница 56-летняя Олеся Багута, напал на нее с кухонным ножом. Подросток нанес ей несколько проникающих ранений в брюшную полость, грудно-реберную часть и шею. После этого он бросил нож, скрылся с места преступления и явился в полицию. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где, по данным «Ъ-Прикамье», ей была проведена операция. В итоге потерпевшая скончалась от полученных ранений.

По данным сайта образовательного учреждения, Олеся Багута имеет педагогический стаж около 30 лет. В школе №5 работала завучем и учителем русского языка и литературы. В 2018-м была признана «Учителем года».

По словам собеседников, предварительным мотивом нападения считается личная неприязнь подростка к погибшей. Якобы между ними был давний конфликт, и ученик угрожал педагогу в соцсетях. Источники говорят, что подросток жил в полной семье, оба его родителя работают и характеризуются положительно.

Первоначально в местном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на убийство), затем состав был переквалифицирован на ст. 105 УК РФ (убийство). Предполагаемый злоумышленник был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. По словам знакомых с ситуацией источников, по его месту жительства был проведен обыск, в ходе которого были изъяты личный телефон, компьютер и иные цифровые носители информации. В рамках расследования дела подростку назначили стационарную судебно-психиатрическую экс­пертизу, которая определит, осознавал ли он последствия своих действий. Известно, что он состоит на учете в органах внутренних дел и неоднократно оставался на второй год в учебном заведении.

По данным «Ъ-Прикамье», уголовное дело в итоге было передано следователю Первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел. 8 апреля Свердловский районный суд Перми может рассмотреть ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме этого, следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293) в отношении неустановленных лиц. Как рассказали «Ъ-Прикамье» информированные источники, в ходе расследования правоохранительные органы дадут оценку действиям руководства образовательного учреждения и сотрудников социальных служб. Также следователи намерены дать оценку работе частного охранного агентства «Аякс», охранявшего школу. Известно, что пост охраны и контрольно-пропускной пункт располагаются в самом здании школы, а инцидент произошел за его пределами — у входа. Кроме этого, следствие намерено установить, являлось ли нападение личным решением подростка, или на это его подвигли сторонние лица.

Трагедия в добрянской школе — второй случай нападения с ножом в краевых образовательных учреждениях с начала года. Так, в феврале ученик седьмого класса одной из школ Александровска напал с ножом на сверстника. Нападавшего обезоружили учителя, а пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение Березников. На тот момент там уже находилась специально собранная команда хирургов, которая провела операцию. После этого его вертолетом санавиации отправили в Пермь, где пострадавший пришел в себя. При этом нападавший не может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку не достиг 14-летнего возраста.

Совладелица Группы охранных предприятий «Альфа» Ксения Гринберг пояс­нила, что в данной ситуации крыльцо, где было совершено преступление, можно отнести к «слепой зоне». «В школах и детских садиках часто ограничены бюджеты. В лучшем случае, на весь периметр учреждения нанимается один охранник, который физически не может контролировать всю территорию»,— отметила госпожа Гринберг. По ее словам, зона ответственности охраны регулируется инструкцией и договором, заключенным между ЧОПом и организацией.

Эксперт добавила также, что для раннего выявления подобных угроз необходимо менять подход к безопасности учебных заведений. В частности, нужно внедрять системы патрулирования и постоянного присутствия охраны у входа, а не только на посту внутри, практиковать учения на случай нападения, устанавливать камеры и усиливать работу социальных служб учебного заведения. Кроме этого, по мнению экс­перта, необходимо соз­дать возможность экстренной изоляции агрессора до входа в здание.

Анастасия Леонтьева