СКР возбудил второе дело после нападения пермского школьника на учительницу

Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения ученика на педагога у школы в Пермском крае, сообщил краевой Следственный комитет. Это второе дело после ЧП — первое расследуют по статье об убийстве, так как пострадавший педагог умерла в больнице. Ход расследования уголовного дела об убийстве поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Сегодня утром школьник напал на свою классную руководительницу у входа в учебное заведение. Педагога госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли. СМИ писали, что у подростка были проблемы с учебой, и учительница не хотела допускать его к экзаменам. Молодой человек состоял на учете в полиции. Учащихся школы переведут на дистант. Нападавший доставлен в следственный отдел.