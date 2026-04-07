Напавшего на учителя в пермской Добрянке подростка ставили на учет в полиции

Подросток, ранивший ножом школьного учителя в Добрянке Пермского края, состоит на учете в полиции, сообщил глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов. По его словам, ученик «неоднократно оставался на повторное обучение в школе».

Пострадавшая — завуч, она находится в тяжелом состоянии. Учебный процесс в школе решили не приостанавливать. Господин Антонов заверил, что «ученикам ничего не угрожает». Он выехал на место ЧП.

Инцидент произошел сегодня утром. Подросток нанес ножевые ранения завучу на крыльце школы. По данным Telegram-канала Mash, у молодого человека были серьезные проблемы с учебой, и учительница планировала не допустить его к экзаменам.