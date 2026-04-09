На участие в фестивале молодежи в Екатеринбурге заявились свыше 60 тысяч человек

Более 60 тыс. человек направили заявки для участия в Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, рассказал заместитель председателя РФ Дмитрий Чернышенко на презентации мероприятия в Доме приемов Министерства иностранных дела (МИД) России в Москве. «Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы: от IT и науки до спорта, государственного управления»,— добавил вице-премьер.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Господин Чернышенко отметил, что инфраструктура в Екатеринбурге, которая создавалась к проведению Универсиады в 2023 году, создана «по самым современным стандартам». «Для тех, кто по каким-то причинам не сможет лично приехать, мы обеспечим онлайн-доступ к программе фестиваля, которая сделает виртуальное прибытие очень удобным и комфортным»,— добавил он, заверив, что правительство РФ со своей стороны подготовит «насыщенную и интересную программу».

Президент Владимир Путин утвердил Екатеринбург площадкой для проведения Международного фестиваля молодежи в декабре 2025 года. Ожидается, что мероприятие посетят более 10 тыс. ребят из 190 стран мира — участниками станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Девизом выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией».

Участников фестиваля примет кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском. В связи с этим учебный год в вузе начнется в гибридном формате, а общежития кампуса освободят от студентов на три месяца. «Наша с вами общая задача — это крайне высокая привлекательность Екатеринбурга, в том числе кампуса и событий вокруг него. Чем привлекательнее город, тем больше в нем промышленности, людей и студентов. Наша общая задача сделать событийное насыщение максимально высоким»,— подчеркнул ректор УрФУ на встрече со студентами в марте.

Василий Алексеев