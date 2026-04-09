Альтернативный клиент Telegram Telega удалили из AppStore

Приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из магазина AppStore. Причины удаления приложения неизвестны. Его разработчики ситуацию пока никак не комментировали.

В марте в интернете было опубликовано расследование, согласно которому создатели Telega активировали скрытую функциональность, якобы позволяющую им перехватывать все данные между их приложением и сервером Telegram. С конца того же месяца Telegram начал маркировать аккаунты неофициальных клиентов.

Роскомнадзор весной усилил замедление работы Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров пообещал, что будет делать трафик «более сложным для обнаружения и блокировки».

