Главные новости за 8 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

СУ СК по Воронежской области раскрыло детали уголовного дела, по которому ранее был задержан врио главы Нововоронежа Юрий Черенков. Ему вменяют получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Следствие считает, что в апреле 2024 года господин Черенков, незаконно получил 160 тыс. руб. от представителя коммерческой организации.

За истекший период 2026 года из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 57 мирных жителей и 487 человек пострадали. Свыше 3 тыс. домов и квартир повреждено и разрушено. Более 1 тыс. автомобилей пострадало или сгорело, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Курский облсуд отклонил жалобу экс-депутата местной облдумы Максима Васильева на решение Ленинского райсуда Курска о взыскании с него 4,1 млрд руб. в солидарном порядке. Решение первой инстанции вступило в силу. С Васильева также взыскана госпошлина в размере 900 тыс. руб. в доход бюджета Курска.

В 2025 году из украинского плена вернулись 25 жителей Липецкой области. Всего же с начала боевых действий освобождены 52 липчанина.

Федеральное казенное учреждение «Упрдор Москва — Харьков» объявило шесть электронных конкурсов на содержание сети дорог общего пользования в Орловской области. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 873,1 млн руб.

Исполняющим обязанности руководителя министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области стал Анзор Пчегатлук. С 27 марта 2025-го он возглавлял подконтрольное ведомству учреждение «Единая служба заказчика», отвечающее за возведение, капитальный ремонт и реставрацию объектов в регионе.

