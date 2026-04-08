В Орловской области ищут подрядчиков для содержания дорог за 873 млн

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» объявило шесть электронных конкурсов на содержание сети дорог общего пользования в Орловской области. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 873,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По всем контрактам подрядчики обязаны выполнить срезку изношенного слоя асфальта, устроить новый, укрепить обочины, а также нанести разметку. Первый конкурс с начальной ценой 147,4 млн руб. предусматривает ремонт участка трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов протяженностью 10 км. В рамках второго тендера — на 208,9 млн руб. — необходимо выполнить работы на другом отрезке той же дороги длиной 14,1 км. Победитель третьих торгов (186,4 млн руб.) должен отремонтировать участок магистрали М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной) протяженностью 11 км. Четвертый контракт (54,5 млн руб.) и пятый (около 97 млн руб.) касаются отрезков той же трассы протяженностью 3,3 км и 6,2 км соответственно. Шестой, стоимостью 178,9 млн руб., относится к участку дороги Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Беларусью (обход Нарышкино) длиной 11 км.

Источник финансирования контрактов — федеральный бюджет. Начать работы на всех участках дорог необходимо 1 апреля 2027 года, а завершить их — 20 сентября 2028-го. Гарантийный срок на работы составляет один год.

Заявки на торги принимаются до 27 апреля, итоги подведут 30-го.

В мае прошлого года подряд на содержание участка трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов в Орловской области получило московское ООО «Строймагистраль» за 209,1 млн руб.

