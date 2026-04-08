С начала года при обстрелах ВСУ в Белгородской области погибли 57 человек

С 1 января 2026 года из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 57 мирных жителей, 487 человек пострадали. Свыше 3 тыс. домов и квартир повреждено и разрушено. Более 1 тыс. автомобилей пострадало или сгорело. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, приоритетная задача жителей региона — «справиться с крайне тяжелыми испытаниями, выпавшими на их долю».

Также господин Гладков рассказал, что после 9 мая бойцам самообороны планируется выдать 2 тыс. комплектов летней формы. Он назвал формирование «главной гвардией глав муниципальных образований, в первую очередь приграничных». Бойцы эвакуируют раненых, оцепляют периметры, оказывают содействие отрядам «Барс-Белгород» и «Орлан».

С начала года до 25 февраля в Белгородской области при обстрелах ВСУ погибли 35 мирных жителей, 239 человек были ранены. Показатели в три раза превышали статистику аналогичного периода 2025-го.

