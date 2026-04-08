Врио главы Нововоронежа обвинили в получении взятки в 160 тысяч рублей

Управление Следственного комитета России по Воронежской области раскрыло детали уголовного дела, по которому ранее был задержан врио главы Нововоронежа Юрий Черенков. Судя по сообщению ведомства, в котором не раскрывается имя подозреваемого, ему вменяют получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Как считает следствие, в апреле 2024 года обвиняемый, занимая должность замглавы одного из районов Воронежской области, получил 160 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении с указанной фирмой муниципальных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, а также за общее покровительство ее деятельности. Чиновник задержан, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. В основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ.

Господин Черенков был назначен врио мэра Нововоронежа 1 апреля. До этого он работал на посту первого замглавы администрации Павловского района Воронежской области.

