За 2025 год из украинского плена в Липецкую область вернулись 25 человек

В 2025 году из украинского плена вернулись 25 жителей Липецкой области. Всего с начала боевых действий освобождены 52 липчанина. Это следует из доклада регионального уполномоченного по правам человека Ираиды Тихоновой перед депутатами облсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За год уполномоченному поступило 2,8 тыс. обращений, что на 47,8% превышает показатель 2024 года (1,9 тыс.). Из общего числа 79,2% (2,2 тыс.) касались защиты прав участников СВО и членов их семей. Прирост по этой категории составил 945 заявлений по сравнению с предыдущим годом.

Большинство обращений связано с розыском военнослужащих, в том числе с включением в списки на обмен, возвращением из плена, а также установлением личности неопознанных лиц, поступивших в госпитали Минобороны.

В то же время сократилось число обращений, связанных с нарушением при выплатах денежного довольствия и боевых, — до 111 против 133 в 2024 году. Также до 62 снизилось количество заявлений по поводу некачественного лечения и возврата недолеченных военнослужащих на передовую. В 2024-м количество таких обращений составляло 69.

В начале марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что из украинского плена вернулись шесть военнослужащих из Черноземья. Трое из них — уроженцы Липецкой области.

Кабира Гасанова