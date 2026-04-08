Вэнс назвал перемирие США и Ирана хрупким

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поприветствовал достижение «хрупкого перемирия» с Ираном. Он призвал иранские власти к «добросовестным переговорам» для достижения долгосрочного соглашения.

«Если иранцы будут готовы добросовестно сотрудничать с нами, я думаю, мы сможем достичь соглашения»,— сказал господин Вэнс во время визита в Будапешт (цитата по AFP).

Вице-президент добавил, что, если иранцы не сядут за стол переговоров, «они узнают, что президент Соединенных Штатов не из тех, кто будет шутить». «Он нетерпелив. Он нетерпелив в стремлении к прогрессу»,— утверждает Джей Ди Вэнс.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели. Он принял переданный Тегераном план из 10 пунктов. Израиль на этот период тоже прекратит удары по иранской территории. Переговоры США и Ирана планируются 10 апреля в Пакистане. По информации СМИ, Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию.

