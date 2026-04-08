Газ в Европе подешевел почти на 17% на новостях о перемирии США и Ирана

Цена газа на открытии европейских торгов 8 апреля снизилась на 16,9%. Стоимость майских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах упала до $544 за 1 тыс. куб. м, или €44,28 за МВт.ч, следует из данных лондонской биржи ICE. Цена отреагировала на заявление президента США о двухнедельном перемирии с Ираном и вероятном заключении впоследствии мирного соглашения.

По данным на 10:40 мск схожее падение продемонстрировали фьючерсы на газ с поставками в июне, июле и августе. Июньские лоты подешевели на 16,6% — до $546 за 1 тыс. куб. м (€44,45 за МВт.ч). Июльские — на 16,6%, до $545,5 за 1 тыс. куб. м, или €44,40 за МВт.ч. Августовские фьючерсы потеряли 16,5% в цене и достигли $545 за 1 тыс. куб. м (€44,36 за МВт.ч).

Дональд Трамп согласился продлить срок ультиматума для Ирана на две недели. Он заверил, что стороны продвинулись в мирном урегулировании, и выразил уверенность в скором оформлении итогового соглашения. Израиль на это время также прекратит удары по Ирану. Переговоры американской и иранской делегаций пройдут 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Согласно заявлению Дональда Трампа, он принял предложенный Тегераном план из 10 пунктов. Иранские власти сочли перемирие победой над США.