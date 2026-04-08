Власти Ирана поздравили иранский народ с победой над США

Высший совет национальной безопасности Ирана поздравил жителей страны с победой в противостоянии с США и Израилем. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В совете подчеркнули, что до окончательного утверждения деталей мирного урегулирования необходимы «стойкость и мудрость руководителей» Исламской Республики, а также сплоченность иранцев.

Как заявило руководство страны, США обязались сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом, вывести вооруженные силы из региона и прекратить боевые действия на всех фронтах. Также, по утверждению совета, американская сторона пообещала выплатить компенсации и снять все первичные и вторичные санкции.

Президент США ранее подтвердил, что американская сторона приняла предложенный иранцами мирный план из 10 пунктов. В нем, по данным СМИ, были те же перечисленные иранским советом условия. При этом ранее Дональд Трамп заявлял, что предложения Тегерана «недостаточны».

7 апреля президент США Дональд Трамп продлил соглашение с Ираном о прекращении огня на две недели. По его словам, стороны продвинулись в мирном урегулировании. Израиль на это время также прекратит удары по Ирану. Господин Трамп пообещал наступление «золотого века» для Ближнего Востока. 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде должны состояться переговоры представителей Вашингтона и Тегерана.