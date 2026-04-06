Трамп назвал ответное предложение Ирана «недостаточно хорошим»

Президент США Дональд Трамп считает ответное предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По словам источников The Wall Street Journal, Иран отверг 45-дневное перемирие и потребовал окончательно прекратить войну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Это важное предложение, важный шаг. Оно недостаточно хорошее, но это очень важный шаг... Сейчас они ведут переговоры. Посмотрим, что будет»,— сказал журналистам господин Трамп.

По данным WSJ, в ответном предложении Иран также потребовал гарантии, что режим прекращения огня будет соблюдаться. Кроме того, Тегеран призвал отменить санкции и выплатить компенсации за ущерб. В письме также упоминался новый порядок управления проливом, сообщили собеседники издания.

Предложение США о 45-дневном прекращении огня было двухэтапным. На первом этапе оно предполагало перемирие и открытие Ормузского пролива. Более широкое соглашение по ситуации в регионе могло быть достигнуто примерно через месяц. Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану, если договоренность с республикой не будет достигнута к 7 апреля. WSJ сообщил, что в ответ Иран собирается бить по энергетическим объектам США в Израиле и других странах Персидского залива.

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив после начала операции США и Израиля против республики. 25 марта власти Ирана разрешили проходить по морскому коридору судам дружественных стран. Среди них — Россия, Китай, Пакистан, Индия, Ирак.