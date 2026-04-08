Трамп: после перемирия с Ираном для стран Ближнего Востока наступит золотой век

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может начать процесс восстановления. Такое заявление он сделал после заключения перемирия с Ираном. Американский президент пообещал, что теперь для стран Ближнего Востока наступит золотой век.

Американский президент утверждает, что США «помогут с затором в Ормузском проливе». По его словам, США «будут рядом», чтобы «убедиться, что все идет хорошо». «Важный день для мира во всем мире! Иран хочет этого, с них хватит! Как и со всех остальных!... Это может стать золотым веком для Ближнего Востока!» — написал господин Трамп в Truth Social.

7 апреля Дональд Трамп согласился продлить срок ультиматума для Ирана на две недели. Он заверил, что стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этих двух недель соглашение будет окончательно оформлено. Израиль на это время также прекратит удары по Ирану. Переговоры США и Ирана планируются 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. По данным AP, Иран и Оман введут плату за проход судов через Ормузский пролив.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран ждет удара по току».