В Ярославской области провайдеры самовольно разместили линии связи на опорах ЛЭП

В Ярославской области с начала 2026 года выявлено 2 349 фактов несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на ЛЭП. Об этом сообщили в филиале ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Больше всего случаев самовольного монтажа специалисты «Ярэнерго» выявили у двух провайдеров — ООО «Горизонт» (655 опор) и ООО «АтелРыбинск» (150 опор). Размещать линии связи на ЛЭП можно только при получении технических условий, разработке проекта и заключении договора с сетевой организацией, подчеркнули в «Ярэнерго».

«Как показала проверка, отдельные операторы связи продолжают размещать оборудование на энергообъектах без согласования. Такие действия не только нарушают установленный порядок, но и создают существенные риски: несанкционированное размещение ВОЛС на опорах затрудняет проведение ремонтных и аварийных работ, увеличивает нагрузку на элементы ЛЭП и может негативно влиять на надежность электроснабжения потребителей Ярославской области»,— добавили в филиале «Россетей Центр».

Алла Чижова