На Дону создан оперштаб по поимке подозреваемого в двойном убийстве

По решению руководства ГУ МВД России по Ростовской области создан оперативный штаб по поимке подозреваемого в убийстве двух человек 33-летнего Варшама Давтяна. Работу оперативников в Таганроге лично контролирует начальник донского Главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

«По имеющейся информации, подозреваемый может передвигаться на автомобиле «Kia Sportage» коричневого цвета, государственный регистрационный знак М 080 СМ 61 регион»,— отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», тела семейной пары обнаружили 6 апреля в одном из частных домов Таганрога. Следователи и криминалисты регионального управления провели осмотр места происшествия и тел погибших. Известно, что после совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Наталья Белоштейн