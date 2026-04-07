В Таганроге разыскивают подозреваемого в убийстве супружеской пары

В Таганроге возбуждено уголовное дело по факту убийства супружеской пары (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Тела двух человек обнаружили накануне, 6 апреля, в одном из частных домов города. Следователи и криминалисты регионального управления провели осмотр места происшествия и тел погибших. Известно, что после совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия. Правоохранители проводят поисково-оперативные мероприятия, устанавливают местонахождение подозреваемого для его задержания.

Константин Соловьев