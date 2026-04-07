В Дагестане возбудили дело о халатности после гибели людей из-за наводнений

Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело о халатности после гибели людей во время наводнений. Об этом сообщила пресс-служба СКР. По версии ведомства, в некоторых районах республики не перекрыли опасные участки дорог после введения режима ЧС.

В Дербентском районе два автомобиля выехали на затопленные участки дороги и были снесены потоком воды в кювет, следует из сообщения СКР в Telegram-канале. Пассажиры погибли, среди них были несовершеннолетние. Дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более человек. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествий.

По информации главы Дагестана Сергея Меликова, из-за наводнений погибли шесть человек. Пострадали 15,5 тыс. жителей. Подтопления возникли из-за сильных дождей в конце марта, которые размыли берега рек. Затопило более 6 тыс. частных домов. 7 апреля в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера.

