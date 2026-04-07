В Дагестане возбудили дело о халатности после гибели людей из-за наводнений

Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело о халатности после гибели людей во время наводнений. Об этом сообщила пресс-служба СКР. По версии ведомства, в некоторых районах республики не перекрыли опасные участки дорог после введения режима ЧС.

В Дербентском районе два автомобиля выехали на затопленные участки дороги и были снесены потоком воды в кювет, следует из сообщения СКР в Telegram-канале. Пассажиры погибли, среди них были несовершеннолетние. Дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более человек. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествий.

По информации главы Дагестана Сергея Меликова, из-за наводнений погибли шесть человек. Пострадали 15,5 тыс. жителей. Подтопления возникли из-за сильных дождей в конце марта, которые размыли берега рек. Затопило более 6 тыс. частных домов. 7 апреля в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «В водовороте стихии».

В Дагестане продолжается наводнение

Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

