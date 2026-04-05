В водовороте стихии

В Дагестане сильные дожди вызвали подтопления и оползни, непогода оставила без света 139 населенных пунктов: Карабудахкентский, Ахтынский, Каякентский, Лакский, Акушинский, Гергебильский, Гунибский, Левашинский, Табасаранский, Кайтагский, Дербентский, Бабаюртовский, Касумкентский, Унцукульский районы, а также Махачкалу. По данным МЧС, в четырех муниципальных образованиях в шести населенных пунктах остаются подтопленными 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка автомобильных дорог. В населенных пунктах Чечни подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, остаются поврежденными 30 мостов (15 автомобильных и 15 пешеходных).

В Дагестане вторые сутки продолжается устранение последствий непогоды — из-за обильных осадков в республике повреждено несколько энергообъектов, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, а также зафиксированы перебои в водоснабжении. Кроме того, на Газопроводной улице в Махачкале из-за потопа обрушился дом, внутри могут находиться люди. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). По версии следствия, неустановленные должностные лица городской администрации не приняли своевременных мер по предотвращению негативных последствий, связанных с подтоплением и размыванием фундамента. Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Также под угрозой обрушения находятся дома на улицах Перова и Айвазовского. Людей оттуда уже эвакуировали. Прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося.

Причиной подтоплений в Махачкале в большей степени является бездумная застройка прибрежной зоны реки Тарнаирка. Ситуацию прокомментировал глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Дело в том, что несколько домов возведены прямо в русле реки. Строения препятствуют естественному течению воды, из-за чего она растекается по улицам, затапливая дома и жилые кварталы.

По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, 5 апреля в республике было объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах Дагестана прошли сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, северо-западный ветер достигал скорости в 20–23 м/с, на реках повышение уровня воды дошло до неблагоприятных отметок, в горах сошли сели малого объема. В горных районах зафиксированы камнепады и селевые потоки. На Дагестанском побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска уровень моря сохраняется ниже опасной отметки.

В восстановительных работах задействовали 173 бригады, 678 специалистов и 294 единицы техники. Наиболее сложная обстановка с подтоплениями и нарушениями энергоснабжения сохраняется в Махачкале, Дербенте, Хасавюрте и Хасавюртовском районе.

Из-за отсутствия энергоснабжения в Махачкале отключились Хушетские очистные сооружения. Жителям Приморского микрорайона вода поступает по самотечной линии. В отдельных районах Ленинского района — перебои с водоснабжением. Специалисты проводят гиперхлорирование, каждый час отбирая воду для лабораторных анализов.

Из-за перелива реки в Дербентском районе Дагестана эвакуировали около 800 домохозяйств. Перелив реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, привел к разрушению защитного сооружения. Вода направляется в населенные пункты: Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа Урсун и Плана. Всем эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь.

В селе Кирги Кайтагского района Дагестана во время оползня без вести пропал человек. Позднее появилась информация о том, что при оползне погибла местная жительница. Ее тело нашли во время расчистки территории. Также в результате ЧП пострадал мужчина. Оползень разрушил жилой дом, еще два получили повреждения. Угроза сохраняется еще для пяти домов. По данным властей, на месте ЧП работает оперативная комиссия, специалисты оценивают обстановку и оказывают помощь пострадавшим. Работы ведутся по расчистке дороги, ликвидации последствий подтоплений.

Компания РЖД днем 5 апреля сообщила, что из-за подтоплений железнодорожных путей между станциями Мамед-Кала и Дагестанскими огнями отменено движение 12 пригородных поездов.

Речь идет о поездах, курсирующих между городами Махачкала, Дербент и Хасавюрт. Кроме того, отменили рейс №85, следующий из Дербента в Москву. Маршрут пассажирского поезда из Москвы в Дербент сократили до станции Махачкала. Оттуда пассажиров доставят в Дербент на автобусе.

Камнепад в Гунибском районе Дагестана оставил без транспортного сообщения 53 села Чародинского района. Стихия перекрыла автодорогу республиканского значения Гуниб—Цуриб в районе населенного пункта Кулла. Для расчистки обвала скальных пород на место происшествия перебрасывается спецтехника. Грязевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте. Селевые потоки движутся в сторону города. Коммунальные службы Дербента переведены на усиленный режим работы и продолжают принимать все необходимые в этой ситуации меры. По данным властей, благодаря оперативным действиям дежурных бригад удалось предотвратить перелив накопителей и не допустить подтопления центральной части Дербента.

Со стихией Дагестан сражается с 28 марта. Сильный дождь и шквалистый ветер вызвали паводок с рек Тарнаирка и Черкес-озень. Поток хлынул в Махачкалу из Агач-аула, перегрузив ливневую систему, затопил дороги, снес дома и оставил без света 327 тыс. жителей. Глава республики Сергей Меликов распорядился выплатить помощь из резервного фонда. Каждый пострадавший получит по 15 675 руб. единовременно, при частичной утрате имущества — 79 тыс. руб., при полной — 156 тыс. руб. За вред здоровью дадут от 313,5 тыс. руб. (легкий вред) до 627 тыс. руб. (тяжелый), семьям погибших — 1,567 млн руб. на человека. Ко 2 апреля жители подали свыше 12 тыс. заявок, выплаты уже стартовали.

Мария Хоперская