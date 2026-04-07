В Дагестане ввели режим ЧС регионального характера
В Дагестане введен режим ЧС регионального характера, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании по ликвидации последствий паводков в республике. В ближайшее время правительственная комиссия решит вопрос о повышении режима ЧС до федерального уровня, сказал он.
Жители села Михайловка (Дагестан) разбирают завалы после наводнения
Во время наводнения погибли шесть человек, добавил господин Куренков. По его словам, сотрудники МЧС эвакуировали из зон затопления более 6 тыс. местных жителей, в регионе развернули 55 пунктов временного размещения. «В настоящее время в 10 населенных пунктах Республики Дагестан остаются подтопленными свыше 2 тыс. домов и приусадебных участков»,— сказал глава МЧС.
В совещании о ЧС в Дагестане участвуют президент России Владимир Путин, глава Дагестана Сергей Меликов, а также главы наиболее пострадавших муниципалитетов,— города Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов.
С конца марта на Дагестан обрушились сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Как ранее говорил господин Меликов, из-за наводнений в республике пострадали свыше 15 тыс. человек, более шести тысяч домов затопило.