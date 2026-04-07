В Дагестане ввели режим ЧС регионального характера

В Дагестане введен режим ЧС регионального характера, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании по ликвидации последствий паводков в республике. В ближайшее время правительственная комиссия решит вопрос о повышении режима ЧС до федерального уровня, сказал он.

Жители села Михайловка (Дагестан) разбирают завалы после наводнения

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Жители села Михайловка (Дагестан) разбирают завалы после наводнения

Во время наводнения погибли шесть человек, добавил господин Куренков. По его словам, сотрудники МЧС эвакуировали из зон затопления более 6 тыс. местных жителей, в регионе развернули 55 пунктов временного размещения. «В настоящее время в 10 населенных пунктах Республики Дагестан остаются подтопленными свыше 2 тыс. домов и приусадебных участков»,— сказал глава МЧС.

В совещании о ЧС в Дагестане участвуют президент России Владимир Путин, глава Дагестана Сергей Меликов, а также главы наиболее пострадавших муниципалитетов,— города Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов.

С конца марта на Дагестан обрушились сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Как ранее говорил господин Меликов, из-за наводнений в республике пострадали свыше 15 тыс. человек, более шести тысяч домов затопило.