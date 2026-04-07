В Дагестане ввели режим ЧС регионального характера

В Дагестане введен режим ЧС регионального характера, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании по ликвидации последствий паводков в республике. В ближайшее время правительственная комиссия решит вопрос о повышении режима ЧС до федерального уровня, сказал он.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Во время наводнения погибли шесть человек, добавил господин Куренков. По его словам, сотрудники МЧС эвакуировали из зон затопления более 6 тыс. местных жителей, в регионе развернули 55 пунктов временного размещения. «В настоящее время в 10 населенных пунктах Республики Дагестан остаются подтопленными свыше 2 тыс. домов и приусадебных участков»,— сказал глава МЧС.

В совещании о ЧС в Дагестане участвуют президент России Владимир Путин, глава Дагестана Сергей Меликов, а также главы наиболее пострадавших муниципалитетов,— города Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов.

С конца марта на Дагестан обрушились сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Как ранее говорил господин Меликов, из-за наводнений в республике пострадали свыше 15 тыс. человек, более шести тысяч домов затопило.

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Затопленный частный дом в Махачкале

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Последствия наводнения в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Работы по ликвидации последствий наводнения

Двор частного дома в селе Михайловка

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Доставка питьевой воды для местных жителей

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Затопленный частный дом в Махачкале

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Последствия наводнения в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Работы по ликвидации последствий наводнения

Двор частного дома в селе Михайловка

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Доставка питьевой воды для местных жителей

