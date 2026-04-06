В Дагестане возбудили дела после гибели четырех человек в утонувших автомобилях

В Дагестане во время наводнения утонили два автомобиля, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба СКР по Дагестану. Ведомство возбудило уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Машины затонули в Дербентском районе, где затоплены дороги и мосты. В первом случае воды смыл легковой автомобиль в канал — так погибли двое несовершеннолетних, которые находились в машине. Недалеко оттуда похожим образом погибли пенсионерка и ее внучка, которые также пытались проехать на машине по затопленным дорогам, сообщили в СКР.

В конце марта в регионах Северного Кавказа начались наводнения из-за сильных дождей. Вторая волна паводков пришлась на 4-5 апреля. К сегодняшнему дню в Дагестане затоплены более 2 тыс. жилых домов. Из-под Дербента эвакуировали 4 тыс. человек. Из-за подъема уровня воды на федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост.