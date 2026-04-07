Главные новости за 7 апреля. Ростов-на-Дону и область

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск на 52 млн руб. к «НЗНП Инжиниринг» из Новошахтинска о невыплате денег за поставленный товар. Компания намерена, кроме основной суммы долга, взыскать задолженность в размере 3,3 млн руб., пеней до дня фактического погашения задолженности, но не более 5,2 млн руб. и госпошлины.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал одной из городских больниц Волгодонска в пересмотре решений судов первой и апелляционной инстанций об взыскании в пользу пациента, потерявшего глаз компенсации морального вреда в 1 млн руб.

На майских праздниках в Ростове-на-Дону не станут отключать горячую воду. Такие меры в рамках подготовки к следующему отопительному сезону не запланированы.

Ростовский «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» завершил 2025 год с чистым убытком в 4 млрд руб., хотя в 2024 году прибыль составила 4,7 млрд руб.

В Таганроге по подозрению в двойном убийстве разыскивают 33-летнего Варшама Давтяна. Подозреваемый может передвигаться на автомобиле Kia Sportage коричневого цвета с госномерами «М080СМ 61». Правоохранители просят сообщать любые данные о местонахождении фигуранта.

Управление ветеринарии Ростовской области опровергло информацию о вероятной вспышке в регионе особо опасных инфекции среди сельскохозяйственных животных.