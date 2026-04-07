Горячую воду на майских праздниках в Ростове-на-Дону отключать не будут

На майских праздниках в Ростове-на-Дону не станут отключать горячую воду. Такие меры в рамках подготовки к следующему отопительному сезону не запланированы, сообщили в пресс-службе АО «Теплокоммунэнерго».

Профилактические мероприятия начнутся в середине мая. Специалисты проведут визуальный осмотр и диагностику тепловых энергоустановок, промоют трубопроводы системы отопления.

В перечень работ вошли также гидравлические испытания на прочность и надежность.

Мария Хоперская